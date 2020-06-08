شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه وبيانات الإنتاج الصناعي الألماني تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ،ويكبح المكاسب بيانات ألمانيا أظهرت ركود الإنتاج الصناعي فى نيسان/أبريل بأسوأ وتيرة فى التاريخ.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1319$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1292 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1281$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال التسعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1383$.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.7% مقابل العملة الأمريكية ،فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الضخم فى أوروبا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

لا تزال معنويات المستثمرين قوية بشكل كبير فى سوق العملات ، مع استمرار التركيز على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ، بسبب آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا ، بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا ،وإعادة فتح الاقتصادات بعد فترة من الإغلاق الطارئ.

فى ألمانيا انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 17.9% فى نيسان/أبريل ،بأسوأ وتيرة ركود فى تاريخ أكبر اقتصاد فى أوروبا ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنسبة 16.0% ،و سجل الإنتاج انخفاض بنسبة 8.9% فى آذار/مارس.