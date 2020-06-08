شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن انتهاء فترة استحقاق الأسهم المجانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن انتهاء فترة استحقاق الأسهم المجانية (180 يوماً)، بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 7 يونيو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن كل مكتتب سعودي مؤهل احتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة حتى نهاية تداول يوم أمس الأحد، سوف يحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل عشرة أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية عن مائة سهم مجاني كحد أقصى.

وأفادت أرامكو، بأنه سيتم منح وتخصيص هذه الأسهم المجانية من خلال الأسهم التي تملكها الحكومة (المساهم البائع) في الشركة.

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وبحسب البيان، سيتم نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن، كما تحدده الحكومة خلال مدة أقصاها 75 يوما من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية.

وتجدر الإشارة إلى أن أرامكو حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والمواد الكيميائية وخسائر إعادة تقييم المخزون.