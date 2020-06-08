شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر عناية للتأمين تتراجع 42% خلال الربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الخسائر بنسبة 41.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 10.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 17.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى التحسن في صافي خسائر الاكتتاب بمقدار 5.553 مليون ريال، وعكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 4.438 مليون ريال.

وارتفع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 66.3% إلى 42.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 25.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وعلى نحو آخر، حققت الشركة ارتفاعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 61 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 25.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 101.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 91.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بـ 145.5 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل 59.6%.