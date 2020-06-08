شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة صافي المطالبات تدفع ولاء للتأمين لتكبد الخسائر خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ولاء للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 11.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر إلى الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 52.07 مليون ريال، وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الاخرى بمقدار2.77 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 5.53 مليون ريال.

Advertisements

وارتفع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 43.2% إلى 172.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 120.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى نحو آخر، حققت الشركة ارتفاعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 240.9 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 210.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 100.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 85.46 مليون ريال وبنسبة 10.70%، وانخفاض عمولة إعادة التأمين بمبلغ 4.23 مليون ريال وبنسبة 14.81%.