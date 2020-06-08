شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مبكو" تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الجمعية فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

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هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 54.1 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 31% بالاضافة الي ارتفاع المصروفات العمومية والادراية بنسبة 9% تقابلها جزئياً انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 25%.