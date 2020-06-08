شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يُرسي عقداً بقيمة 40 مليون ريال على ولاء للتأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك العربي الوطني، اليوم الإثنين، عن ترسية عقد تأمين بقيمة 40 مليون ريال، مع شركة ولاء للتأمين التعاوني.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه يُرتب لإبرام عقد تأمين لتغطية تأمينية لبرنامج التمويل التأجيري للمركبات لمدة سنة ميلادية اعتباراً من الأول من يونيو الجاري، لصالح شركة ولاء للتأمين التعاوني (طرف ذو علاقه).

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وأكد البنك على أن الوثائق تأتي ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 643.8 مليون ريال خلال الريع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 779 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.8% الناتج بشكل رئيسي من الانخفاض في المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، صافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح.