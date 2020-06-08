شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تستطلع الآراء بشأن تنظيم متطلبات إدراج 3 أنواع من الصناديق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قواعد الإدراج المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين والتي تهدف من خلال التعديلات المقترحة إلى تنظيم متطلبات إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في نمو- السوق الموازية.

وذكرت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم استقبال المرئيات في موعد أقصاه 5 أغسطس المقبل على البريد الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذه المرئيات والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للوثائق.

ومؤخرا، قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية نشر مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 29 يوليو 2020.