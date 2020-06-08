شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنفي استئناف رحلاتها الدولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت شركة مطارات الرياض استئناف الرحلات الدولية، وأكدت أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن تخص إعادة المواطنين من خارج المملكة، وعودة المقيمين الراغبين إلى بلدانهم.

وأوضحت الشركة، أن "ما تم تداوله بشأن تحديد اليوم الإثنين الـ8 من يونيو، موعدا لاستئناف الرحلات الجوية الدولية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات الدولية المرتبطة بالمبادرتين، حسب الخطة المقررة من الصالة رقم (1) في المطار إلى الصالة رقم (2)"، بحسب صحيفة سبق.

وأضافت: "أن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة".

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بدورها، أكدت سلطات "مطار الملك خالد الدولي" بالرياض، على أن "الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، وأنه سيتم الإعلان في حال استئنافها عبر القنوات الرسمية".

وأعلن التلفزيون الرسمي في السعودية في نهاية أبريل الماضي تمديد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر.

كانت وزارة الداخلية السعودية قد مددت في 29 مارس الماضي العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر،