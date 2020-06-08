شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تبدأ توزيع الأسهم المجانية على المكتتبين اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ شركة أرامكو السعودية، اليوم (الإثنين) تحديد هويات الأفراد المكتتبين المستحقين للحصول على الأسهم المجانية لاحتفاظهم بأسهم الاكتتاب مدة 6 أشهر كاملة بدءاً من تاريخ الإدراج.

وسيحصل الأفراد السعوديون على أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 أسهم، بما لا يتجاوز 100 سهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم طوال تلك الفترة دون بيعها، بحسب صحيفة عكاظ.

وستتجاوز قيمة الأسهم المجانية الممنوحة لكل فرد في حدها الأعلى 3200 ريال، كما تم منح كافة الأفراد، ممن اكتتبوا 1500 سهم فما دون، كامل الأسهم المكتتب بها.

وسيقوم مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق منهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً" لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة؛ بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين، التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية.

Advertisements

يذكر أن سهم أرامكو حافظ خلال تداولاته أمس على مستويات تتجاوز 32 ريالا للسهم، متجاوزا سعر الاكتتاب.

وخلال تداول أسهم أرامكو منذ بدء إدراجها، بلغ أعلى سعر سجله السهم 38.1 ريالا للسهم، فيما بلغ أدنى مستوى سعري للسهم 27 ريالا.

ومنذ إدراج السهم وزعت أرامكو على المساهمين قرابة 0.43 ريالا للسهم الواحد، مقسمة على دفعتين، بعدما وعدت أرامكو بتوزيع أرباح سنوية قيمتها 75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.

ومؤخرا، أظهرت نتائج أعمال شركة أرامكو السعودیة، تراجعاً في الأرباح بنسبة 25% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.