شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: النفط الهندية تطلب 24 مليون برميل من الخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقتا مناقصات اطلعت رويترز عليهما اليوم الاثنين، أن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، تسعى لشراء ما يصل إلى 24 مليون برميل من الخام الأمريكي للتسليم على مدى الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من 2021. تريد المؤسسة مليوني برميل من الخام الأمريكي شهريا مع خيار لمليوني برميل إضافية في كل شهر، للتسليم في مرفأ باراديب على الساحل الشرقي للهند، بحسب الوثائق. تُغلق المناقصة في 12 يونيو.

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