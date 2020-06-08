شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مدعومة باتفاق أوبك وشركائها تمديد خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين ، مستفيدة من اتفاق كبار المنتجين على تمديد الخفض التاريخى فى مستويات إنتاج الخام فى سبيل دعم الأسواق ومواجهة التحديات السلبية الناجمة عن تفشى جائحة فيروس كورونا.

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسى، تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.35 % إلى مستوى 42.87 دولار للبرميل ، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم شهر يوليو بنسبة 1.09% لتصل إلى مستوى 39.98 دولار للبرميل.

واعلن تحالف" أوبك بلس"، الذى يضم أعضاء منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين، أمس أول السبت الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج التاريخى البالغ 9.7 مليون برميل فى اليوم لشهر إضافى فى محاولة مستمرة لتحقيق التوازن فى سوق النفط العالمية، وذلك فى اجتماع افتراضى عبر الفيديو.

وقال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، إن "أوبك+" قررت تمديد اتفاق إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو، على أن تتم مراجعته على أساس شهري، وسيعقد الاجتماع التالى فى 18 يونيو.

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وبموجب الاتفاق السابق، الذى توصل إليه تحالف "أوبك بلس " فى شهر إبريل الماضي، بدأ منتجو النفط خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا فى الأول من مايو الماضى ، والذى كان من المقرر أن يمتد حتى نهاية يونيو، على أن يتم خفض الإنتاج بعد ذلك بـ8 ملايين برميل يوميا لمدة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري

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فى السياق ذاته، لقيت أسواق النفط دعما من بيانات صينية إيجابية أظهرت بلوغ واردات الصين من الخام اعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر مايو الماضى وهو ما شكل بارقة أمل بشأن استعادة الطلب على المعدن الأسود تعافيه تدريجيا بالتزامن مع التوجه العالمى لتخفيف قيود الإغلاق التى فرضت فى سبيل مواجهة انتشار عدوى كورونا .

وقد حققت أسعار النفط العالمية مكاسب شهرية قياسية خلال مايو الماضي، حيث سجلت عقود الخام الأمريكى مكاسب بنسبة 88.7% ، فيما حققت عقود خام برنت مكاسب بنسبة 39.8 % وذلك بدعم التخفيضات التى أقرها منتجو النفط والتى تعد الأكبر فى تاريخ الإنتاج من اجل دعم الأسواق فى مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تدابير مكافحة وباء كورونا.