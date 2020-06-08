شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 11213 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1671 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 12833 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4302 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة.

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وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، بي انفستمنتس القابضة، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، 100 ألف سهم، 53610 سهم، 52618 سهم، 5680 سهم، 74.6 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 16 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5710 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 5680 سهم.

وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة الـ5%.