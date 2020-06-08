شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنزل عن ذروة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية عن ذروة ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني بعض الأرباح عقب صعود قوي الأسبوع الماضي أملا في تعاف بعد الجائحة. وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، وقاد الاتجاه النزولي قطاعات السلع الشخصية والمنزلية والرعاية الصحية والتجزئة. وهبط سهم أسترا زينيكا 1.8% بعدما أوردت بلومبرج أنها فاتحت منافستها الأمريكية جيلياد ساينسز بشان اندماج محتمل لتأسيس واحدة من أكبر شركات العقاقير في العالم. Advertisements ونزل سهم شركة بطاقات الدفع الألمانية وايركارد 4.1 % بعد أن بدأ ممثلو الإدعاء إجراءات بحق مجلس الإدارة بأسره في إطار تحقيق بشأن تلاعب في السوق. وزادت أسهم رويال داتش شل وبي.بي وتوتال بين 0.5 % وثلاثة بالمئة مع صعود أسعار الخام بعد اتفاق كبار المنتجين على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج.

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