شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 27 من أيار/مايو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها بالأمس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم والاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.37% لتتداول حالياً عند 17.79$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.55$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.48$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 96.91 مقارنة بالافتتاحية عند 96.84.

هذا وتابعنا بالأمس عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 443 مليار يوان أي ما يعدل 62.9$ مليار مقابل فائض 318 مليار يوان أي ما يعادل 45.3$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى 283 مليار يوان أي ما يعادل 41.4$ مليار، وذلك مع تقلص تراجع الصادرات واتساع تراجع الواردات.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا الأحد عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات النمو للربع الأول مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 0.6% مقارنة بانكماش 0.9% قي القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل انكماش 1.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.5%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار نمو 0.9% دون تغير عن القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي متوافقة مع التوقعات ومقابل نمو 1.2% في الربع الرابع، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 4.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس.

كما تابعنا اليوم الاثنين صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 0.26 تريليون ين مقابل 1.97 تريليون ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.48 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.25 مليار ين مقابل 0.94 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.33 مليار ين.

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وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 15.5 مقابل 7.9 في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 10.7، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 36.5 مقابل 16.6، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 9.5.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة أظهر بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة أكبر اقتصاد عالمياً 2.5 مليون وظيفة في آيار/مايو والذي يعد رقم قياسي ومخالف للتوقعات يفقد قرابة 8 مليون وظيفة، مما ساهم في تراجع معدلات البطالة في أمريكا إلى 13.3% مقابل 14.7% قي نيسان/أبريل، الأمر الذي عزز تفاؤل الأسواق بأن الأسوء قد ولى بالتزامن مع توالي تخفيف السلطات على نطاق عالمي من إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة الفيروس.

ونود الإشارة، لكون المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس أفادت الجمعة أن هناك بعض الدول التي شهدت زيادات طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود الإغلاق، معربة أنه أهمية اتباع الجميع للإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس القاتل، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 6.8 مليون ولقي 397,388 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ويذكر أن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوجي حذر الأربعاء من كون هناك تهديد واضح من حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا والتي قد تكون مدمرة، وبالأخص مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً وسط تأكيده على أن حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي ليست حتمية، موضحاً أن الوقت الحالي ليس أفضل مما كونا عليه في مطلع العام وبالأخص أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس بعد.

وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً وبعد غد الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والتي اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسهما برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.