شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة إلكترونية لسوق العمل بالبحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشَّنت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية، المنصة الإلكترونية لسوق العمل، بهدف خلق قناة تواصل بين الباحثين عن عمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة عبدالله العبسي، إن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يأتي في إطار مساعدة أصحاب العمل على توفير العمالة المناسبة لهم بمختلف المهارات والقدرات والمؤهلات العلمية من داخل المملكة.

وأشار العبسي إلى أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً للشراكة المجتمعية والتعاون الفعّال بين القطاعَين العام والخاص.

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وأضاف أن المنصة ستعمل على تعريف المؤسسات على مؤهلات العمالة الموجودة في سوق العمل داخل المملكة وتسهيل إعادة توظيفها بما يحقق رغبة هذه المؤسسات في استمرارية أعمالها بالصورة الاعتيادية، كما أنه سيسهم في الحد من وجود عمالة غير نظامية في المملكة لا سيَّما مع توقف حركة السفر مع مختلف الدول بما يحول دون إمكانية عودة الوافدين بعد انتهاء أو إنهاء عقود عملهم.

وأوضح العبسي أن هذه المنصة تهدف إلى تسهيل حصول القطاع الخاص على العمالة التي يحتاجها في ظل صعوبة الاستقدام من الخارج وتأثر حركة التنقل الجوي، وذلك دعماً لاستمرارية نمو القطاع الخاص وتعزيز قدراته في ظل هذه الأزمة العالمية.

يشار إلى أن حكومة البحرين تكفلت في مطلع أبريل الماضي بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص بقيمة 215 مليون دينار خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن ذلك ضمن إجراءات توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا.