شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية الدولية" تسعى لزيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنعقد الجمعية العمومية لشركة الوطنية الدولية القابضة، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، في 21 يونيو الحالي، لمناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% كأسهم منحة مجانية بغرض زيادة رأس المال.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن الأسهم المجانبة ستوزع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، وبإجمالي 10.84 مليون سهم.

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وسيرتفع رأس مال الشركة من 21.68 مليون دينار إلى 22.77 مليون دينار، من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة 1.08 مليون دينار.

وحددت الشركة يوم 28 يونيو الحالي موعداً احتياطياً لانعقاد العمومية، وذلك في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت بنسبة 14% خلال 2019 إلى 1.97 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2018 والبالغة 2.3 مليون دينار.