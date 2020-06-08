شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تضع خطة لإعادة تشغيل رحلات الطيران التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي مبارك الحريص، إن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لتشغيل الرحلات التجارية قائمة على 3 مراحل تدريجية.

وأضاف الوزير، أن التشغيل سيبدأ في مرحلته الأولى بنسبة 30%، لترتفع بعد ذلك النسبة في المرحلة الثانية إلى 60% وصولاً إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار الكويت الدولي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح الحريص والذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أنه اطلع على عرض مرئي تضمن تفاصيل خطة التشغيل التدريجي من وإلى مطار الكويت الدولي.

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وذكر أن إدارة الطيران المدني حرصت عند وضع الخطة على التقيد بقرارات مجلس الوزراء واضعةً بعين الاعتبار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية وتطبيقها على المسافرين بمقاييس معتمدة يتوجب اتباعها في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا والتي من شأنها وقاية المسافرين والعاملين.

وأكد أن مطار الكويت لم يتوقف عن العمل في الأسابيع الماضية، بل عمل بكامل طاقته بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارات الخارجية والصحة والداخلية لتسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين خارج البلاد، فضلاً عن تضافر الجهود لتسهيل رحلات الإخلاء للمقيمين الراغبين بالسفر لأوطانهم.

وكانت دولة الكويت قد أعلنت تعليق جميع رحلات الطيران التجاري المغادرة من والقادمة إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من منتصف مارس الماضي.