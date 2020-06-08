شكرا لقرائتكم خبر عن المصرف المركزي وبورصة البحرين يُطلقان خدمة مرابحة الصكوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق مصرف البحرين المركزي، وبالتعاون مع بورصة البحرين، خدمة مرابحة الصكوك للعملاء والمصارف، وذلك لتوفير السيولة والاقتراض بطرق قائمة على أسس مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح المركزي في بيان، اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها مع بورصة البحرين نحو تطوير العمل المصرفي الإسلامي، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز سوق رأس المال في مملكة البحرين.

وقالت مديرة إدارة الخدمات المصرفية في مصرف البحرين المركزي، حصة السادة، إن توفير هذا النوع من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يساهم في تنوع خيارات المعاملات الإسلامية المتوفرة، وسيساهم كذلك في زيادة عمق سوق الدين في مملكة البحرين، ويعزز مكانتها كمركز مالي سبّاق للصيرفة الإسلامية.

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وبموجب هذه الخدمة ومن خلال منصة إلكترونية توفرها بورصة البحرين، يشتري الطرف المقرض الصكوك من مصرف البحرين المركزي، وبعد تملكه للصكوك يبيعها للمستقرض بيعاً مؤجلاً.

من جهتها، أوضحت الرئيسة التنفيذية للعمليات ببورصة البحرين، نرجس جمال، أن إطلاق خدمة مرابحة الصكوك سيساهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها بورصة البحرين من خلال توفير حلول جديدة للتمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكدت استمرار البورصة في سعيها الدائم في تطوير البيئة الاستثمارية بما يوفر خيارات متنوعة لتلبية احتياجات قاعدة أوسع من المستثمرين الشركات والأفراد في السوق.

يشار إلى أن بورصة البحرين، أطلقت مطلع الشهر الجاري خدمة مرابحة للشركات والبنوك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين وفيما يتماشى مع أهداف البورصة الاستراتيجية الرامية إلى إتاحة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى تسهيل توفير مصادر تنمية رأس المال.