شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مزايا لمشروع إعادة تأهيل شركة كيما.. أبرزها توفير الكهرباء ومضاعفة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت شركة كيما بصورة رسمية مصنع كيما 2 الذى نفذته شركة تكنومنت الإيطالية، لإنتاج الأمونيا واليوريا بتكلفة بلغت 11.6 مليار جنيه.. وفى التقرير التالى نتعرف على مزايا المشروع الجديد، والذى حول طريقة الإنتاج للغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء.

ويتكون المصنع من وحدة إنتاج أمونيا باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 1200 طن يوميا، وحدة إنتاج سماد اليوريا 46.2 % بطاقة إنتاجية 1575 طن يوميا.

1- إنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي طريقة أرخص بدلا من التحليل الكهربائي للمياه التي تعتبر مكلفة جدا.

2- يستهلك المصنع القديم حوالى 200 ميجا واط فى الساعة لإنتاج 400 طن فى اليوم، فيما يستهلك ‏المصنع الجديد 18 ميجا واط في الساعة لإنتاج 1200 طن فى اليوم.

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3- زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وعودتها كشركة رائدة في مجال صناعة الأسمدة وسد الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك في سوق الأسمدة المصرية.

4- سيتم إنتاج 520 ألف طن سنويا من اليوريا، وتحسين جودة المنتج.

5- إنتاج منتجات جديدة طبقا للمواصفات العالمية للمحافظة على البيئة ‏عن طريق التطابق مع آخر إصدار القوانين البيئة المصرية والعالمية.

6- تنمية الصعيد وفتح فرص عمل للشباب، والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

7- إدخال عملة صعبة عن طريق تصدير جزء من منتجات الشركة فى السوق العالمي.