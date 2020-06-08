شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية قوية يوم الجمعة الماضي وأجرى محاولة لاختراق مستوى 0.9626، لكنه أغلق الشمعة اليومية دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، تدعمه الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن.
لذلك، سنكون بانتظار تداولات سلبية اليوم، والهدف الرئيسي الأول يتواجد عند 0.9541، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9626 والثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 0.9730 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9540 والمقاومة 0.9670
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 08-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.