شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية قوية يوم الجمعة الماضي وأجرى محاولة لاختراق مستوى 0.9626، لكنه أغلق الشمعة اليومية دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، تدعمه الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن.

لذلك، سنكون بانتظار تداولات سلبية اليوم، والهدف الرئيسي الأول يتواجد عند 0.9541، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9626 والثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 0.9730 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9540 والمقاومة 0.9670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط