شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه حاجز مقاومة قوي – تحليل - 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بمحاولات اختراق مستوى 0.7000 لكنه يجد حاجز مقاومة قوية هناك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لتأكيد اختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 0.7200.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6884 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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