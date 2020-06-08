شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف الإيجابية – تحليل - 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق أهدافنا الإيجابية المشار لها في تقاريرنا الأخيرة وأجرى محاولات لتخطي الهدف الممتد 43.25، مع ملاحظة أن السعر افتتح تداولات اليوم بانخفاض ملحوظ ليختبر مستوى 41.80، لكنه ارتد صعوداً بشكل سريع ليستأنف مساره الرئيسي الصاعد، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً خلال الفترة القادمة.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 41.25 سيضغط على السعر للانخفاض واختبار مستويات دعم مهمة تبدأ عند 39.90 وقد تمتد إلى 38.86 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.25 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد