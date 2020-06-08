النفط يستمر بتحقيق المكاسب – تحليل - 08-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من التداولات الإيجابية ليبدأ محاولات تخطي حاجز 40.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 41.04 وتمتد إلى 43.05.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 38.10 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 36.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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