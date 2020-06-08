شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية يوم الجمعة الماضي واقترب من اختبار مستوى 17.10، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد ليبتعد عن هذا المستوى، حيث يجري محاولات لتخطي المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الإجمالي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.93.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة إيجابية تدعم التوقعات بالارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 17.10 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 17.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد