الذهب يكسر الدعم – تحليل - 08-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً قوياً لمستوى 1691.10 وأنهى تداولات الأسبوع الماضي دونه، ليقع تحت ضغط تصحيحي سلبي متوقع، يدعمه المتوسط المتحرك 50، لكننا نلاحظ أن السعر ارتكز على أرضية دعم أفقية تتواجد عند 1670.80، ليرتد صعوداً ويقترب من اختبار 1691.10 الذي يتحوّل إلى مقاومة الآن، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، ليقدّم إشارات على محاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
وبالتالي، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 1670.80 سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ليتجه نحو اختبار مستوى 1646.00 كهدف تصحيحي تالي، بينما يمثل اختراق 1691.10 مفتاح استعادة الاتجاه الصاعد والتوجه نحو أهداف إيجابية تبدأ عند 1764.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1670.00 والمقاومة 1720.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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