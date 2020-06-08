شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.3450 وتجاوزه ليقترب من الهدف الممتد عند 1.3362، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص كسر المستوى الأخير وفتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض على المدى القصير والمتوسط.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من التداولات السلبية جلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتجاوز 1.3362 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.3612 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3330 والمقاومة 1.3500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط