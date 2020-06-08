الدولار مقابل الين يجتاز المقاومة – تحليل - 08-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من اختراق مستوى 109.22 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى الأطول، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية جديدة تبدأ عند 110.70 وتمتد إلى 111.70.
لذلك، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 109.22 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي جديد يستهدف زيارة مناطق 107.68 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 110.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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