شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليزحف تدريجياً نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.2777، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تدعم فرص اختراق المستوى المذكور وتحقيق مزيد من الأهداف الممتدة على المدى القصير.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.2515.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 08-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.