شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليزحف تدريجياً نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.2777، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تدعم فرص اختراق المستوى المذكور وتحقيق مزيد من الأهداف الممتدة على المدى القصير.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.2515.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد