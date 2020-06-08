شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر أرضية الدعم – تحليل - 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم الجمعة الماضي عند مستوى 1.1295، ويتذبذب حوله الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1418.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم تأكيد كسر مستوى 1.1295 بالثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1220 والمقاومة 1.1390

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد