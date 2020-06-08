شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع إيجابية مع التفاؤل حول التعافي تابعيات جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولة جلسات الأسبوع على اللون الأخضر في ظلال تنامي تفاؤل المستثمرين بأن الأسوء قد ولى وسط تخفيف السلطات على نطاق عالمي من إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة الفيروس التاجي وفي أعقاب أظهر بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة أكبر اقتصاد في العالم 2.5 مليون وظيفة في آيار/مايو والذي يعد رقم قياسي وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت لفقد قرابة 8 مليون وظيفة.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 443 مليار يوان أي ما يعدل 62.9$ مليار مقابل فائض 318 مليار يوان أي ما يعادل 45.3$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى 283 مليار يوان أي ما يعادل 41.4$ مليار، وذلك مع تقلص تراجع الصادرات واتساع تراجع الواردات.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم في مطلع هذا الأسبوع الكشف عن بيانات النمو للربع الأول مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 0.6% مقارنة بانكماش 0.9% قي القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل انكماش 1.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.5%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار نمو 0.9% دون تغير عن القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي متوافقة مع التوقعات ومقابل نمو 1.2% في الربع الرابع، وجاء ذلك بالتزامن مع وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 4.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس.

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.26 تريليون ين مقابل 1.97 تريليون ين في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.48 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.25 مليار ين مقابل 0.94 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.33 مليار ين.

ونود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم عالمياً شهدت خلال آذار/مارس نزيف حد وذلك قبل أن نشهد تدخل المصارف المركزية العالمية في أسواق المال بشكل موسع واعتمادها لتحفيز تكاد تكون غير محدودة كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً، ما خفف من وطأة جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية بشكل نسبي وحفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين لنشهد تعويض مؤشرات الأسهم لجزء موسع من خسائرها الأخيرة.

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كما ساهمت أيضا الخطط التحفيزية التي اعتمدتها العديد من الحكومات حول العالم لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي الفيروس التاجي في دعم أداء مؤشرات الأسهم وبالأخص مع الانحسار النسبي عالمياً لتفشي كورونا وعمل العديد من الاقتصاديات العالمية على فتح اقتصادياتها، الأمر الذي حفز التفاؤل في الأسواق بأن الأسوء قد ولى وأن قطار التعافي الاقتصادي قد نشهد انطلاقه قربياً.

مع العلم، أن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس أفادت الجمعة أن هناك بعض الدول التي شهدت زيادات طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود الإغلاق، معربة أنه أهمية اتباع الجميع للإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس القاتل، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 6.8 مليون ولقي 397,388 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ويذكر أن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوجي حذر الأربعاء من كون هناك تهديد واضح من حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا والتي قد تكون مدمرة، وبالأخص مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً وسط تأكيده على أن حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي ليست حتمية، موضحاً أن الوقت الحالي ليس أفضل مما كونا عليه في مطلع العام وبالأخص أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس بعد.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.58% ليربح 9.35 نقطة ويصل إلى المستوى 1,621.83، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.93% ليربح هو الأخر 212.00 نقطة ويصل إلى المستوى 23,075.73.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.82% ليربح 32.68 نقطة ويصل إلى المستوى 4,033.93، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.40% ليربح هو الأخر 11.64 نقطة ويصل إلى المستوى 2,942.44.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ 0.63% ليربح 155.80 نقطة ويصل إلى المستوى 24,926.21، كما ارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.17% ليربح هو الأخر 3.70 نقطة ويصل إلى المستوى 2,185.57، وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 2.56% ليربح 285.70 نقطة ويصل إلى المستوى 11,457.36.