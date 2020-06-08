شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثامنة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي مع مطلع هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد إنهاء أطول مسيرات مكاسب يومية له منذ أواخر 2017 ومطلع 2018 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لاستراليا.

في تمام الساعة 02:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.6972 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6979، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6964، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7003، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6969.

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هذا وقد تابعنا منذ قليل عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 443 مليار يوان أي ما يعدل 62.9$ مليار مقابل فائض 318 مليار يوان أي ما يعادل 45.3$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى 283 مليار يوان أي ما يعادل 41.4$ مليار، وذلك مع تقلص تراجع الصادرات واتساع تراجع الواردات.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً وبعد غد الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والتي اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسهما برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.