شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد اليابان القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش بنسبة 0.6% مقارنة بانكماش بنسبة 0.9% قي القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل انكماش 1.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.5%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار لثالث أكبر اقتصاد في العالم نمو 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي ومقابل نمو 1.2% في القراءة السنوية للربع الرابع، لتعد القراءة الحالية بذلك متوافقة مع التوقعات.