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شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد اليابان القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش بنسبة 0.6% مقارنة بانكماش بنسبة 0.9% قي القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل انكماش 1.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.5%.
وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار لثالث أكبر اقتصاد في العالم نمو 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي ومقابل نمو 1.2% في القراءة السنوية للربع الرابع، لتعد القراءة الحالية بذلك متوافقة مع التوقعات.
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