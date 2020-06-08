شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني خلال أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 443 مليار يوان أي ما يعدل 62.9$ مليار مقابل فائض بما قيمته 318 مليار يوان أي ما يعادل 45.3$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى ما قيمته 283 مليار يوان أي ما يعادل 41.4$ مليار، وذلك مع تقلص تراجع الصادرات واتساع تراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

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