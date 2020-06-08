شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تغطيات التأمين "المفتوحة" على الممتلكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشير مصطلح "وثائق التأمين المفتوحة" أو Blanket Insurance إلى أحد فئات التأمين التجارى الذى يقوم بتغطية ممتلكات متعددة، وتسمح وثائق التأمين المفتوحة لحاملها (للمؤمن له) بالتأمين على ممتلكات متعددة من الخسارة والمسئولية بموجب وثيقة تأمين واحدة وذلك بتغطية نوعان مختلفان أو أكثر من الممتلكات فى نفس الموقع، وتغطية النوع ذاته من الممتلكات فى مواقع مختلفة، أو تغطية أنواع مختلفة من الممتلكات فى مواقع مختلفة، بالإضافة إلى أنه يوجد "وثائق التأمين المفتوحة" للتأمين الصحى تسمح لحاملها بالتأمين على شخص قد لا يكون مؤهلاً للحصول على تغطية تأمينية.

وتوجد وثائق التأمين المفتوحة فى العديد من قطاعات الأعمال، لكنها تعد أكثر شيوعاً فى وثائق التأمين التجارى والمحلى التى تقوم بتغطية أخطار الممتلكات على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أن وثائق التأمين المفتوحة توفر تغطية تأمينية لفقد الأرباح والتأمين على البضائع المنقولة، ونظراً لأن العديد من الأصول يمكن تغطيتها بموجب وثيقة تأمين مفتوحة واحدة، فإنها تجنب المؤمن له من التعاقد على عدة وثائق تأمين فردية للتأمين على كل أصلٍ أو ملكية بند أو موقع على حدة فى موقع معين، وبمبلغ تأمين منفصل لكل ملكية.

ومن المعتاد عند التفكير فى إجمالى الأخطار المغطاة وإجمالى مبلغ التأمين الشامل بأن يتم تحديد قيمة منفصلة لكل خطر غير أن التغطية المفتوحة سيتم احتسابها على أساس التأمين الشامل، وذلك عن طريق تحديد مبلغ تأمين واحد لتغطية أشياء متعددة.

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القيمة المعرضة للخطر وكفاية مبلغ التأمين، والميزة الرئيسية لوثائق التأمين المفتوحة (Blanket Insurance)، إلى جانب أن المؤمن له لن يضطر للتعاقد على وثائق تأمين فردية لتغطية كل بند (أصلٍ او ملكية) أو موقع على حدىٍ، هى أنها يمكن أن تحد من مخاطر التأمين بأقل من قيمة الشيء موضوع التأمين، ولكن على الرغم من انه ينبغى على المؤمن له أن يتحرى الدقة فى تحديد اجمالى مبلغ التأمين الشامل ويضمن أنه كافٍ ويعكس القيمة الحقيقية للممتلكات المؤمن عليها، إلا أنه فى بعض الأحيان قد يرتكب المؤمن له خطأ غير مقصود فى الإفصاح عن القيم المحددة لكل موقع عند احتساب إجمالى مبلغ التأمين الشامل.

وقد لا يتم تطبيق شرط النسبية على الرغم من القيمة المحددة للشيء موضوع التأمين (ضمن وثيقة تأمين مفتوحة)، حيث إن التغطية يتم تصميمها على أساس يشمل جميع الاصول/البنود/المواقع وبشكل عام يكون مبلغ التأمين كافيا، كما تتيح وثائق التأمين المفتوحة إدراج المواقع الشديدة الخطورة ضمن برنامج التأمين الشامل التى لا يتم تغطيتها بشكل منفرد أو يتم تغطيها مقابل اقساط بمبالغ طائلة.

وتوفر وثائق التأمين المفتوحة تغطيات تأمينية مختلفة فى مجالات تأمينية مختلفة، بما فى ذلك تأمين المنازل والممتلكات الشخصية (وثيقة حماية الاسرة والمسكن)، ولا تقتصر التغطية على المسكن فحسب، بل تغطى المبانى الهياكل المنفصلة، بالإضافة الى الممتلكات الخاصة بالمؤمن له، أى إنها حرفياً "تغطي" Blanketing ممتلكات المؤمن له بالحماية، ويمكن إضافة العديد من الممتلكات المغطاة تأمينيا، مثل الأعمال الفنية والتحف والمقتنيات الثمينة.

ويمكن للمؤسسات التجارية التعاقد على هذا النوع من التغطية إذا كانت هناك حاجة إلى تغطية مكاتب أو مبان أو مخازن متعددة، حيث إن تأمين كل مبنى على حدىٍ بوثيقة فردية يعد مكلفا ومهدراً للوقت، كما يمكن لملاك الأراضى والعقارات أن يقوموا بتغطية كافة ممتلكاتهم (بمواقع متفرقة او فى نفس الموقع) بموجب وثيقة تأمين مفتوحة واحدة ذات حد واحد، ويمكن لمالك رُخْصَةٌ مُزَاوَلَةِ نَشَاطٍ تِجَارِيّ(Franchise) التعاقد على وثيقة مفتوحة لتغطية جميع المتاجر والفروع بموجب وثيقة تأمين مفتوحة واحدة ذات حد واحد، ولمالكى المطاعم استخدام وثيقة التأمين المفتوحة لتغطية بعض البنود، مثل المعدات الخاصة التى يتعين نقلها بين المواقع بصورة متكررة.