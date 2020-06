شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 % نمــواً متوقعـاً لأقسـاط التـأمـين المكتتبـة في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

توقع تقرير حديث صادر عن وكالة «أي ام بيست- A.M.Best»، أن تحقق أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات نمواً بنحو 3.2% خلال العام القادم 2021، مقارنة مع تراجعها في 2020 بنسبة 6.1%.

وأوضح التقرير الذي تطرق إلى حالة «الانكماش الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي» بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات «كورونا»، أن حجم الطلب على التأمين سوف يشهد انخفاضاً ملموسا للعام الجاري 2020 في دولة الإمارات، بسبب تأجيل فعاليات إكسبو 2020 دبي، إلى العام القادم ونتيجة لتأخير محتمل في المشاريع البنية التحتية الحكومية.

وأشار التقرير إلى انخفاض كبير في احتياطيات رأس المال الناتج عن تقلبات السوق المالية والانخفاض المحتمل في تقييمات العقارات والإنشاءات، وزيادة التأخيرات في التحصيل النقدي المتعلقة بالأقساط المستحقة من حملة الوثائق، وكذلك الأرصدة المستحقة من شركات التأمين الأخرى.

وتطرق التقرير إلى أن شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع برسملة جيدة وقدرة قوية بشكل عام في التعامل مع السيناريوهات والمتغيرات الطارئة، مدعومة بالمتطلبات التنظيمية التي أدخلتها بعض دول المجلس على غرار الإمارات والسعودية، وهو ما يؤهلها لاكتتاب وإدارة مخاطر عالية المستوى.

وأشار التقرير إلى تداعيات انتشار جائحة فيروس (كوفيد 19) وما رافقه من حجر صحي الذي أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وقيود في حركة السفر، وانخفاض عام في الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي زاد من احتمال حدوث ركود عالمي.

وسارعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات والبحرين والكويت وعمان والسعودية، إلى اتخاذ تدابير للاحتواء وحزم التحفيز المالي في محاولة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، وتلك الخطوات ستخفف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، فقد لاحظت AM Best تباطؤًا حادًا في النشاط الاقتصادي، مع توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP) في جميع دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري 2020، وتوقعات بنموه في 2020 حيث ستحقق دولة الإمارات نمواً حقيقياً عند 3.3%.

ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط قد انخفضت في مارس الماضي بالنظر إلى ضعف الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن COVID-19 وما نتج عن العرض الزائد، وعلى الرغم من اتفاق «أوبك بلس» على خفض إنتاج النفط في أبريل 2020، ظلت الأسعار متقلبة، ومن المتوقع أن تكون حساسة للتطورات المتعلقة بحجم الطلب.

وستشعر أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بتأثير انخفاض أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي الذي يحركه COVID-19 على كل من الاكتتابات والأصول، والتي توزعت على ما يلي: 30% سيولة نقدية «كاش»، و30% عقارات، و17% حقوق مساهمين، و11% صكوك، و7% استثمارات داخلية في الشركات، و4 % استثمارات غير مدرجة، و1% استثمارات أخرى.

على مدى السنوات القليلة الماضية، نما قسط التأمين في المنطقة بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، كان هذا النمو متقلبًا، حيث تم تعزيزه من خلال تنفيذ خطوط أعمال التأمين الإلزامي، وتتوقع الوكالة أن تتقلص أحجام الأقساط في عام 2020، ما يعكس جزئيًا التأخيرات في تنفيذ الخطوط الطبية الإلزامية الجديدة في بعض دول المجلس، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على منتجات التأمين غير الإلزامية.

تفاقم مخاوف العرض والطلب العقاري

من المرجح أن تواجه شركات التأمين التي تمتلك استثمارات مادية في العقارات مزيدًا من الضغط على قيمة محفظتها الاستثمارية. وتلاحظ AM Best، أن عددًا من الشركات أضعفت تقييماتها العقارية في عام 2019 نظرًا لزيادة العرض في المنطقة. ومن المرجح أن تتفاقم المخاوف بشأن العرض والطلب على العقارات من خلال COVID-19، ما قد يؤثر على كل من القيم العادلة والسيولة، وتتوقع AM Best أن الانخفاض في أسواق الأسهم والانخفاض المحتمل في تقييمات العقارات المحلية سيؤديان إلى تآكل المخزونات الرأسمالية. علاوة على ذلك، فإن تخفيضات أسعار الفائدة للبنك المركزي، وتجميد توزيعات الأرباح، وانخفاض قيمة التقييمات العقارية ستقلل من دخل الاستثمار وتؤثر سلبًا على الربحية في عام 2020.

من المتوقع أن يكون نمو الأقساط في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة) متواضعًا في عام 2020 (على الرغم من فرص النمو قصيرة المدى المرتبطة بـ EXPO 2020)، نظرًا للمستوى العالي من المنافسة في السوق والضغط الشديد على التسعير. ومنذ جائحة COVID-19، تم تعديل التوقعات الاقتصادية نزولاً ومن المتوقع الآن أن تنكمش الأقساط بنسبة 6.1٪، وفقًا لتحليل AM Best، ما يزيد من ضغوط الأسعار، وستواجه شركات التأمين في دبي ضغوطًا إضافية في قاعها الخطوط النابعة من كتبهم الطبية. تلاحظ أن غالبية السياسات الطبية عبر السوق تحتوي على استثناءات صريحة من الخسائر الناشئة عن جائحة.

وتتوقع الوكالة أنه ستكون هناك زيادة في المطالبات التأمينية في دولة الإمارات جراء هذه الظروف الراهنة حيث تقع الشركات المحلية في صعوبات مالية وهي غير قادرة على الوفاء بالالتزامات تجاه العمال الأجانب.