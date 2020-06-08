شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.83% بما يعادل 60.079 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات المؤشر تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,396.60 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات مستوى الدعم 7,073.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
151
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
36
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عدد أسهم الشركات الثابتة
8
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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