شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9349 نقطة، ليقترب بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 9700 نقطة، وهو الهدف السعري الذي توقعنا الوصول اليه خلال تقريرنا الاخير، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,298 وبين مستوى المقاومة هو 9,445 نقطة