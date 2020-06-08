شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5507 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق ما بين مستوى 5380 ومستوى 5520 نقطة، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,486 وبين مستوى المقاومة هو 5,534 نقطة