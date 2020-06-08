شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعد السهم على تحقيق مكاسب بنسبة بلغت 3.35% بما يعادل 0.36 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى البعيد.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11.52، طيلة ثبات الدعم 10.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.60 ومستوى المقاومة 11.52.