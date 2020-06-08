شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، لينجح باختراق مستوى المقاومة 6.86، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 4.51% بما يعادل 0.30 نقطة، وجاء هذا الارتفاع وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 6.86، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 7.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.50 ومستوى المقاومة 7.20.