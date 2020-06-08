شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الجبس (2090) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب كبيرة بنسبة بلغت 9.95% بما يعادل 1.32 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 15.26، طيلة ثبات الدعم 13.14.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.62 ومستوى المقاومة 15.26.