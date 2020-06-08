شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يقترب من مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جازداكو (6090) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الفرعي 11.50، وسط استفادته من الدعم الإيجابي المقدم بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.89% بما يعادل 0.32 نقطة، ليقترب السهم بهذا الارتفاع من اختبار مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.50، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.76 ومستوى المقاومة 12.00.