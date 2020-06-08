الاقتصاد

جازداكو يقترب من مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 08-06-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يقترب من مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جازداكو (6090) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الفرعي 11.50، وسط استفادته من الدعم الإيجابي المقدم بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.89% بما يعادل 0.32 نقطة، ليقترب السهم بهذا الارتفاع من اختبار مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

 

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.50، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 12.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.76 ومستوى المقاومة 12.00.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جازداكو يقترب من مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 08-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا