شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بنسبة بلغت 5.83% بما يعادل 0.76 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بها.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.88، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.88.