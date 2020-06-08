شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بنسبة بلغت 5.83% بما يعادل 0.76 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.88، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.88.
كانت هذه تفاصيل خبر أنابيب يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 08-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.