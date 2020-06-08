شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، وذلك وسط استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.35% بما يعادل 0.04 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 10.74، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.04 ومستوى المقاومة 12.00.