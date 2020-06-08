نادك يحلق عالياً – تحليل صباحي – 08-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم نادك (6010) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق مكاسب قوية جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.30% بما يعادل 2.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 30.17، طيلة ثبات الدعم 24.79.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 30.17.
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