شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يؤكد على اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جاكو (6020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم بهذا الارتفاع اعلى مستوى المقاومة المحوري 13.02، مؤكداً بشكل متزايد على اختراقه لتلك المقاومة المحورية، ولكن ما كبح من جماح تحقيق المزيد من المكاسب هو محاولته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقرار تداولاته أعلى مستوى 13.02، ليستهدف مستوى المقاومة 14.34.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.
كانت هذه تفاصيل خبر جاكو يؤكد على اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.