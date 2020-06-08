شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يؤكد على اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جاكو (6020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم بهذا الارتفاع اعلى مستوى المقاومة المحوري 13.02، مؤكداً بشكل متزايد على اختراقه لتلك المقاومة المحورية، ولكن ما كبح من جماح تحقيق المزيد من المكاسب هو محاولته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقرار تداولاته أعلى مستوى 13.02، ليستهدف مستوى المقاومة 14.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.