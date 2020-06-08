شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يبدأ التعافي – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أمانة للتأمين (8310) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.77% بما يعادل 0.30 نقطة، وجاء ارتفاع السهم وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 12.50، طيلة ثبات الدعم 10.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.52 ومستوى المقاومة 12.00.