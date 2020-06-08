سيسكو يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 08-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو (2190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.68% بما يعادل 0.12 نقطة، وجاء هذا الارتفاع على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، امام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 19.06 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 16.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 19.06.
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