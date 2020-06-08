شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 08-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو (2190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.68% بما يعادل 0.12 نقطة، وجاء هذا الارتفاع على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، امام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 19.06 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 16.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 19.06.