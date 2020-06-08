ترسيخ الابتكار النوعي لسوق عالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خليفة المنصوري *

لقد أثبت النظام المالي المستقر فــي إمارة أبوظبي، أن السوق المالي القائم على الابتكار بإمكانه تقديم عمليات متطورة من شأنها تحفيز التنمــــية الاقتصادية بشكل مستدام، وهو الأمر الذي جعل «سوق أبوظبي للأوراق المالية» يبذل جهوداً مركزة بالاعتماد على خاصية الابتــــكار عند استحــــداث أدوات وخدمات مالية جديدة.

ويأتي الابتكار في صميم عمل السوق كما يعتبر محفزاً لنموه، خاصةً أن السوق يجري تحليلات دورية منتظمة للمساعدة في تحديد فرص الابتكار حسب المعايير الدولية المعتمدة.

ومؤخراً، أثبت السوق أنه يملك رؤية استباقية في ظل الاضطرابات الحالية وذلك بعد أن أعلنت لجنة التحكيم لمؤسسة «إنترناشيونال كابيتال فاينانس» عن فوز السوق بجائزة البورصة الأكثر ابتكاراً على مستوى دول الخليج لعام 2020، وهو العام الذي يصادف الذكرى العشرين لتأسيس السوق. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لما قام به السوق مؤخراً من سلسلة مبادرات قدمت دعماً كبيراً للمستثمرين في ظل ظروف استثنائية لم تعهدها الأسواق المالية من قبل.

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إن الابتكار يعكس جوهر استراتيجيتنا المرتكزة على التركيز على خدمة العملاء والتي تتضمن ثلاثة أركان، هي التحول، الاستجابة، والابتكار، ويقوم برنامج التسريع الرقمي للسوق بتنشيط الركائز الثلاث والعمل على ديمومة تفعيلها خاصة أن السوق دائماً في طليعة عمليات الرقمنة، والتي تمثل أداة مهمة لتعزيز التفاعل مع عملائنا وتحقيق أفضل الممارسات المتوافقة مع الأسواق المالية الدولية. وتتضمن قائمة أولويات السوق مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم إطلاقها على مدى السنوات الماضية والتي ترتبط بخطة السوق التشغيلية التي تحمل أهدافاً ترشح فرص الابتكار التي يمكن القيام بها، وعلى الرغم من الأوقات غير المستقرة التي تمر بها الأسواق بشكل عام إلا أننا نواصل تطبيق وتفعيل الابتكارات المتطورة لإحداث التغيير اللازم لتنفيذ المعاملات المالية بالسوق وصقل نموذج أعمال قائم على الابتكار.

يضاف هذا الإنجاز العالمي الجــديد، للســـــجل الريــادي الحافل للســــوق، ويعكس فوزنا بهذه الجائزة العالمية مدى الجهود التي يبذلها موظفونا من أجل تحقيق التحسين المستمر، وقدرتهم على التعامل بشكل جذري مع أية معطيات متغيرة وخلال فترة قياسية تتفوق على المعايير العالمية حيث أثبتنا أنه من خلال العمل عن بعد جاهزية السوق وموظفيه للعمل بكفاءة وفعالية رقمية عالية، وبذلك نثبت أن الاستثمار في تطوير رأس المال البشري هو أول اهتماماتنا. لا تشكل هذه الجائزة استثناءً للسوق، وإنما تأتي ضمن مسيرته الدائمة نحو الابتكار. فقد فزنا في عام 2015 بجائزة البورصة الأكثر ابتكاراً في الخليج العربي تبعتها جائزة التميز في أسواق المال عام 2016 حيث كنا أول بورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالثة على مستوى العالم، تعتمد تقنية البلوك تشين في خدماتها. وعن تميزنا في خدماتنا فقد حصدنا جائزة أفضل مقدم خدمات من مؤسسة حكومية للأفراد G2C لعام 2017.

نواصل مسيرتنا الرقمية بسلاسة وثبات من خلال منصتنا الرقمية المتكاملة، «سهمي» التي توفر مجموعة من الخدمات الذكية المميزة، وقدمنا أيضاً خدمة «التصويت الإلكتروني» للتسهيل على المستثمرين في عمليات «التصويت عن بُعد» في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، كما قمنا بإطلاق المحفظة الرقمية المشغلة بواسطة نظام Payit والتي تتيح للمساهمين في الشركات المدرجة تلقي أرباحهم النقدية بشكل آني وأيضاً إرسال واستقبال الأموال عبر المحمول بسهولة.

وخلال العامين المقبلين، سوف نطلق 16 مبادرة جديدة للتحول الرقمي، من بينها بوابة One Stop Shop التي ستمكن العملاء من الوصول إلى منتجات وخدمات السوق بشكل أسرع.