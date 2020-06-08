البرتغال تتوقع أكبر انكماش في عقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستتسبب الأزمة الصحية بركود اقتصادي في البرتغال بنسبة 6.9 %، وسيبلغ معدل البطالة 9.6 %، بحسب توقعات أدرجتها الحكومة في الموازنة الإضافية التي سيقرها مجلس الوزراء الثلاثاء.

وكشف هذا السيناريو الجديد بموجب مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية مفصلاً تدابير «برنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي» الذي تمت المصادقة عليه الخميس الماضي، لمساعدة الأسر والمؤسسات الأكثر تضرراً بوباء كوفيد - 19.

وجاء في المرسوم «في 2020 نتوقع انكماشاً كبيراً للاقتصاد البرتغالي بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والتدابير المتخذة لاحتوائه».

وأضاف أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي المقدر بـ 6.9 % بعد نمو بـ 2.2 % في 2019 سيمثل «أكبر انكماش يسجل في العقود الماضية».

وبعد انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بـ 2.3 % خلال الفصل الأول ستظهر الآثار السلبية لكوفيد - 19 على النشاط الاقتصادي «خصوصاً في الفصل الثاني من 2020»، بحسب الحكومة.

وتتوقع الحكومة عودة النمو في 2021 بـ 4.3 %.

وهذا العام ستتراجع الصادرات بـ 15.4 % والاستثمار بـ 12.2 % واستهلاك الأسر بـ 4.3 %، وستزداد النفقات العامة بـ 3.1 %.

وسترتفع نسبة البطالة إلى 9.6 % مقابل 6.5 % في 2019، بحسب توقعات تواكب برنامج الاستقرار الذي وضعته الحكومة لمواجهة تداعيات الوباء حتى نهاية العام.

ولا تشمل هذه التوقعات تقديرات العجز العام لعام 2020، ويرتقب أن يكون «ما بين 6 و7 %» من إجمالي الناتج الداخلي، كما قال وزير المال ماريو سنتينو في حديث لإذاعة «إنتينا 1» العامة.

وفي 2019 سجلت البرتغال فائضاً في الموازنة بـ 0.2 % من إجمالي الناتج الداخلي في نتيجة تاريخية لبلد اضطر إلى الخضوع لتدابير تقشف قاسية لتجاوز أزمة الدين التي شهدها في 2011.